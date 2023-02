Esposito, impatto da sogno a Bari! 2 gol in 2 partite, l’Inter incrocia le dita

Che sia la volta buona? Meglio non dire nulla, visto come sono finite le esperienze precedenti. Quello che si può affermare con certezza è che il prestito di Sebastiano Esposito al Bari è iniziato come meglio non poteva. L'attaccante di scuola Inter, dopo aver debuttato e segnato settimana scorsa contro la Spal, si è ripetuto questo pomeriggio contro il Cosenza, scendendo in campo da titolare e sbloccando il punteggio dopo pochi minuti con un perfetto destro dal limite dell'area. 2 partite e 2 gol per il gioiellino classe 2002, che spera di rifarsi in Puglia dopo la deludente parentesi belga con l'Anderlecht.