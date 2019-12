Esposito: “Non nego che non ho dormito, Lukaku fantastico: ieri mi diceva che…”

Sebastiano Esposito a Inter Tv: “Tantissima emozione, è stata una settimana fantastica e un po’ difficile. L’ansia non era dalla mia parte. Non nego che ieri non ho dormito, tutta la notte a pensare come sarebbe andata la partita. Devo ringraziare la squadra, il mister, la società e Romelu per il gol. Sono tutte persone fantastiche, anche il mister. Prima di essere lavoratori sono persone fantastiche. Ho provato a convincerlo, Romelu è fantastico. Un ragazzo con tantissima esperienza, un vissuto difficile. Ieri mi ha aiutato molto, mi vedeva un po’ in ansia e in allenamento mi diceva di non preoccuparmi e che sarebbe andata bene e che bisogna avere solo la testa e pensare alla squadra. Lui ha pensato alla squadra e ha pensato anche a me. Sono contentissimo della vittoria e della squadra. Il più giovane marcatore con la maglia dell’Inter? Un’emozione fantastica ma sono contento soprattutto della vittoria della squadra, della fiducia del mister e di quella della società. Adesso arriva la parte più difficile, bisogna lavorare molto sodo. Noi lavoriamo tutta la settimana per arrivare alla domenica nel migliore dei modi e per vincere tutte le partite. Questa è la mentalità che ci ha portato il mister, una mentalità vincente. Lavorare in settimana per portare a casa dei punti. L’augurio è continuare a lavorare bene come stiamo facendo, portare dei punti, fare gol ma soprattutto che la squadra vada avanti il più possibile”.

(Inter TV)