Inter, per Esposito pronto un percorso “alla Bastoni”: Suning ha un obiettivo ambizioso

Il futuro di Sebastiano Esposito è già stato tracciato: il gioiellino dell’Inter, classe 2002, a luglio metterà la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2025. Il club di viale della Liberazione crede ciecamente nelle qualità del ragazzo e, come riporta Tuttosport, ha già impostato il suo percorso di crescita:

“Dopo l’exploit di questa stagione (11 partite tra i grandi e il gol, su rigore, segnato al Genoa) per Esposito verrà disegnato un percorso “alla Bastoni”. I 18 anni di Sebastiano invitano alla prudenza e la concorrenza alquanto qualificata che presenterà in attacco l’Inter che verrà rischierebbe di soffocarlo. Il club invece vuole che il suo percorso di crescita del ragazzo non sia interrotto e, per far sì che il progetto vada a buon fine, sarà fondamentale scegliere il partner giusto a cui affidare un simile gioiello“.

CLUB GIUSTO – “In tal senso le pretendenti non mancano, come prova l’interessamento del Parma a gennaio. Facile pensare che Marotta possa scegliere una società con cui l’Inter ha molti affari in ballo e quindi ottimi rapporti diplomatici e, in tal senso, i gialloblù sarebbero senz’altro in prima fila. E comunque in buona compagnia, se si considera i rapporti che l’Inter ha pure con Sassuolo, Verona, Genoa e Bologna. L’amministratore delegato e Ausilio dovranno anche valutare se da quale campionato sia giusto far ripartire Esposito: potrebbe essere meglio una piazza solida in Serie B, magari con una squadra costruita per la promozione (magari Spal e Brescia, se la Serie A emetterà i suoi verdetti), piuttosto che una società in A“.

L’OBIETTIVO DI SUNING – “Fare di Esposito un giocatore da Inter, non sarà comunque una sfida facile se si considera che dai tempi di Mario Balotelli il settore giovanile non produce in attacco un talento in grado di essere titolare in prima squadra. Mario – al netto di quanto si possa pensare sui suoi comportamenti – all’età di Esposito era però un fenomeno che aveva mezzi per diventare addirittura tra i primi attaccanti al mondo. […] Nel caso di Esposito, invece, saranno fondamentali le scelte che verranno fatte dall’Inter e dall’entourage del ragazzo. La strada, pur in un altro ruolo, l’ha tracciata Bastoni che era stato preso dall’Atalanta come un prospetto interessante e, dopo un paio d’anni, è arrivato all’Inter conquistando prima la fiducia di Conte, poi una maglia da titolare. Dovesse riuscirci pure Esposito, per Suning varrebbe (quasi) come uno scudetto“.