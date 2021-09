Evergrande, debito pari al Pil della Finlandia. Zhang l’ha salvata 2 volte e ha…

Moody's ha tagliato oggi il rating del colosso cinese Evergrande, portandolo da Caa1 a Ca, quindi a soli due passi dal default

La forte difficoltà in cui versa il gruppo immobiliare dipende molto dalle regole più severe sulla leva finanziaria e da un giro di vite regolamentare sul mercato immobiliare voluto da Pechino. E non a caso il finanziere (e storico speculatore) George Soros ha messo in guardia Blockrock, il colosso del risparmio gestito americano, dall'esporsi troppo con investimenti in Cina.