Olè – Inter, la famiglia Carboni si trasferisce a Milano: offerta per due figli e per il papà

Franco Carboni è un giovane Under17 che gioca nelle giovanili dell’Inter, classe 2003. È arrivato a Milano a lo scorso gennaio. Di questi giorni la notizia secondo la quale anche Valentin, il fratello di 15 anni (classe 2005) è stato acquistato (per 300mila euro) dal Catania.

Nel club siciliano lavora anche suo papà, Ezequiel Carboni. A quanto pare il club nerazzurro – questo scrive il quotidiano argentino Olè – avrebbe deciso di offrire un ruolo nelle giovanili anche all’ex giocatore del Catania. Dopo aver chiuso con la carriera da calciatore, Ezequiel si era trasferito in Argentina per lavorare al Lanus, la squadra nella quale è cresciuto, come allenatore delle giovanili. Era poi rientrato in Sicilia, dove giocavano anche i figli. Secondo lo stesso giornale argentino l’intera famiglia si trasferirà a Milano perché giocherà nel settore giovanile interista anche il terzo figlio di Carboni, Cristiano, classe 2009.

(Fonte: ole.com.ar)