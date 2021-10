Farris: “Consapevoli di aver perso dei punti, abbiamo società forte. Lautaro e Sanchez…”

Il vice allenatore dell'Inter ai microfoni di Inter TV

Farris ha analizzato la prestazione dell'Inter contro l'Empoli ai microfoni di Inter TV: "Una buonissima prestazione della squadra. Al di là del risultato che poteva essere più rotondo la cosa importante è la prestazione, i ragazzi hanno fatto la partita che avevamo previsto. Una squadra forte come la nostra che sa cosa fare in campo mostra questa superiorità. Non vogliamo pensare alle polemiche, siamo tutti dispiaciuti e consapevoli di aver perso qualche punto nelle partite passate. Abbiamo alle spalle una società forte, staff e allenatori in primis. Oggi la squadra ha prodotto un buonissimo gioco e il risultato che serviva. Nella logica delle rotazioni servono grandissime prestazioni. Se segnano i Dimarco e i D'Ambrosio sono un valore aggiunto, alla fine della stagione ci troveremo alla rincorsa degli obiettivi. Dimarco? Sa fare tutto. La superiorità numerica che avevamo l'abbiamo gestita bene. Palleggiando con intensità e precisione. Questa serie A ci insegna che non bisogna mai mollare. Bene aver fatto rifiatare qualche giocatore. Un pizzico di rammarico perché i gol li meritavano anche Sanchez e Lautaro. Ce li teniamo per la prossima volta. Il giocatore non è mai contento di uscire, figuriamoci l'attaccante che non ha segnato. Finché rimane nell'ambito del confronto va bene. Entrambi ci hanno regalato grandi assist. Giusto che i compagni li ripaghino al più presto".