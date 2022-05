Farris (vice Inzaghi): “Stagione super positiva. Scudetto? Ci riproveremo”

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi all’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dalla Coach Experience 2022

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi all’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dalla Coach Experience 2022. Ecco le dichiarazioni del secondo allenatore nerazzurro: “C’è bisogno di tanto riposo dopo una stagione del genere, giusto staccare un po’ per rigenerarsi sul piano fisico e mentale. Credo che Simone non abbia staccato neanche una settimana, è iper perfezionista, avrà dedicato qualche ora alla famiglia per poi reimmergersi completamente nel lavoro”.