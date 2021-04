Inter, piano chiaro a sinistra: “Decisivi 6 milioni. Ma è esclusa una permanenza”

Questa la strategia del club nerazzurro sulla fascia sinistra per il prossimo anno secondo l'edizione odierna de Il Giorno

Anche quello della fascia sinistra è un ruolo che l'Inter dovrà giocoforza rinforzare per la prossima stagione. E, considerando le difficoltà generali a livello economico, il club nerazzurro, scrive Il Giorno, dovrà fare i conti con qualche soluzione interna: "Ashley Young dovrebbe tornare in Inghilterra. In questo caso di occasioni a zero non se ne vedono granché, tornerà Dalbert dal prestito in Francia ma è escluso che rimanga. Il futuro di Federico Dimarco dipende invece dal Verona, che ha diritto di riscatto a 6 milioni e potrebbe esercitarlo. Se così non sarà è possibile anche un rilancio in nerazzurro, visto che finora ha fatto molto bene".