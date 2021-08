Inter, settimana prossima il nuovo attaccante: un fattore può favorire Thuram

Testa a testa tra il francese del Borussia Monchengladbach e Correa: dirigenza nerazzurra al lavoro su due tavoli

"Si lavora per limare le distanze, in particolare per Thuram, che peraltro beneficerebbe pure del decreto crescita: altro elemento a suo favore. L'obiettivo è far scendere le richieste del Borussia sotto quota 30 milioni. Se ne sta occupando Raiola. Al momento, però, il club tedesco intende resistere. Tanto che il francese, a meno di sorprese, sarà regolarmente a disposizione per il match di oggi con il Bayer Leverkusen. La sua scelta, però, l'ha già fatta: vuole fare una nuova esperienza in nerazzurro".