Inter, offerta ufficiale al ‘Gladbach per Thuram: i dettagli. Ma Correa resta un’opzione

A dieci giorni dalla fine del mercato, in casa Inter tiene banco la ricerca dell'attaccante. Al momento, in pole resta Marcus Thuram ma Joaquin Correa resta una candidatura concreta e possibile. "Di certo, in queste ore c’è anche un sottile lavoro diplomatico dell’a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio: se Thuram serve in parte a stanare il presidente Lotito e ad abbassare le sue pretese, Correa è una carta potente per accelerare la trattativa con il Borussia Moenchengladbach", commenta infatti La Gazzetta dello Sport.

Nella giornata di ieri si segnalano diversi passi in avanti per la trattativa per Thuram: l'Inter ha presentato ufficialmente l'offerta da 20 mln più 5 di bonus, il 'Gladbach sta metabolizzando la cessione ma chiede 30 mln. "La grande manovra di avvicinamento è, però, partita: i bonus saranno decisivi, assieme al pensiero del figlio di Lilian che ha una voglia matta di tornare a vivere in Italia e di competere per la Serie A come toccò a suo padre. Lo aspetterebbe un contratto fino al 2026 da 3,5-4 milioni, con un grande assist dal Decreto Crescita. A differenza del “Tucu” che già abita nel nostro campionato, Thuram usufruirebbe del vantaggio fiscale visto che proviene da una lega diversa: al lordo il suo stipendio costerebbe molto meno degli altri", spiega il quotidiano.

Non è da escludere, però, la pista che porterebbe a Correa: ieri Ausilio e Marotta hanno incontrato Lucci, agente di Dzeko ma anche del Tucu. "Il problema è che Lotito lo valuta ancora una quarantina di milioni e si fa forte dell’interesse dell’Everton. La disponibilità finanziaria del club inglese è nota, ma è altrettanto vero che il giocatore è attratto dalla prospettiva di poter giocare in Champions con Inzaghi. Nonostante questa base di partenza favorevole, però, lo scoglio economico al momento è grosso. Tocca a Lucci tenere i contatti, visto che Lotito è ancora indispettito dalla fuga di Inzaghi verso Milano. Ed i rapporti tra i due club, che da tempo sono molto tesi, non aiutano certo a trovare un punto d’incontro. Tradotto: per ora la candidatura di Correa resta dietro", commenta la Rosea.