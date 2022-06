FCIN1908 / Curatolo, dalla prima squadra all’addio: il 2004 lascia l’Inter

L'attaccante classe 2004 dell'Inter in pochi mesi è passato dal giocare con l'Under 18 al debuttare con la Primavera, fino ad arrivare addirittura ad essere convocato in Prima Squadra in occasione della sfida del 9 gennaio contro la Lazio. Un'esperienza ripetuta meno di un mese dopo nel derby con il Milan.

Una volta raggiunto l'apice, tuttavia, il giovane bomber è stato nuovamente relegato nella formazione Under 18. Una formazione con cui a fine anno avrà totalizzato 19 reti in 26 presenze tra campionato, playoff scudetto e Torneo di Viareggio.

Come appreso da Fcinter1908, l'attaccante è in uscita dall'Inter, con cui non ha ancora firmato un contratto da professionista (attualmente è legato ai nerazzurri solamente dal vincolo di giovane di serie). Ancora da decidere la prossima destinazione: gli interessi non mancano, in Italia come all'estero. Nelle prossime settimane verrà trovata una soluzione.