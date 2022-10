FCIN1908 – Barcellona, Alonso: “Con l’Inter sarà difficile. Vicino ai nerazzurri ma…”

Le parole dell'esterno del Barcellona ai microfoni dei cronisti in conferenza stampa al Meazza

Daniele Vitiello

"Domani affronteremo una partita molto difficile, dobbiamo fare il possibile per portare a casa i tre punti. Presto per dire se siamo tra i candidati per vincere la Champions". Così Marcos Alonso in conferenza stampa al Meazza ha presentato la partita con l'Inter di domani. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Finora mi sto adattando alla squadra, al mister e ai compagni. Sono molto contento, cercherò di fare il mio lavoro al 100% quando il mister avrà bisogno di me".

Giocheresti anche da centrale?

"Se il mister è d'accordo proverò a dare il massimo per aiutare la squadra, per quanto non sia la mia posizione naturale".

Il primato in Liga vi ha rinforzato dal punto di vista morale?

"È importante essere lì alla fine, non adesso. Meglio esserci, ma bisogna continuare a lavorare sempre con la stessa voglia di fare. Speriamo che i risultati continuino ad arrivare".

Come avete preparato la prossima sfida con l'Inter?

"L'Inter è una grande squadra, lavora molto sulla tattica e sul fisico e ha qualità in avanti. Sarà difficile, ma siamo in un buon momento di forma e sappiamo quanto sarà importante ottenere tre punti domani".

Cosa temi dell'Inter?

"In questi giorni non ci sono favoriti. L'Inter è una grande squadra, sono forti tecnicamente e hanno tanta qualità in attacco. Sarà una partita difficile domani".

Quanto sei stato vicino all'Inter in passato?

"Ci sono state tante voci, l'Italia resta sempre un Paese legato a me dopo i tre anni a Firenze. C'è stata la possibilità, ma il mio desiderio era tornare in Spagna e quando è uscita la possibilità del Barcellona ho detto di non ascoltare altre offerte. In futuro non si sa mai, ma ora sono molto contento al Barcellona".

Hai notato la voglia di tornare a vincere?

"C'è sempre la voglia di vincere. Abbiamo una squadra in grado di combattere per qualsiasi titolo, abbiamo motivazione e voglia di farlo. Sono sicuro arriveranno buoni risultati".

Ti ha sorpreso Lewandowski?

"Lo conoscevo perché ci ho giocato contro diverse volte e avevo subito le sue giocate. Non mi sorprende per questo, ma è senza dubbio tra i migliori. Speriamo continui così".

Siete in tre per un posto, come vi trovate?

"La convivenza è molto positiva non solo tra giocatori dello stesso ruolo, ma in generale. L'ambiente è molto positivo, questo si vede anche in campo".

Speravi di giocare di più rispetto a quanto fatto finora?

"Sono appena arrivato. Credo che tutti vogliamo giocare sempre, ma la mia missione è essere pronto per quando il mister avrà bisogno di me. Vedremo se giocherò di più. Sto bene, sono contento e ho molta voglia di fare".