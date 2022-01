FCIN1908 / Bastoni diventa papà, i permessi di Inzaghi per vedere la bimba. E il nonno…

La piccola Azzurra è nata intorno alle due di notte nella clinica Mangiagalli di Milano

E' arrivato il giorno tanto atteso per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è diventato papà della piccola Azzurra (di secondo nome Agnese, in memoria di una sua carissima amica morta in un incidente stradale). La piccola è nata intorno alle 2 di notte presso la clinica Mangiagalli di Milano. Lui e la compagna Camilla hanno dato il benvenuto alla neonata anche sui social, condividendo la felicità per la sua nascita con i follower e i tifosi. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908 il giocatore si è allenato ed è a disposizione del tecnico per la partita in programma domani contro il Venezia. Ma Inzaghi gli ha concesso alcuni piccoli permessi nella giornata di oggi per poter trascorrere un po' di tempo con la bimba appena nata. Bastoni sarà quindi regolarmente convocato ed è probabile che venga schierato subito in campo. La gioia per la nascita di Azzurra ha coinvolto tutta la famiglia del giocatore, che nel comune di residenza - Piadena Drizzona - ha festeggiato il lieto evento. Come riportato dal sito Oglioponews il nonno di Bastoni ha deciso di offrire il caffè - letteralmente - a tutto il paese.