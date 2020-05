Doppio appuntamento questo pomeriggio con i live di Fcinter1908.it su Instagram. Alle 16 spazio ad Enrico Mentana, collega e grande tifoso nerazzurro, mentre alle 18 avremo il piacere di ospitare Felipe Melo, ex centrocampista dell’Inter, ora al Palmeiras. Tante le curiosità da raccontare a chi avrà piacere di passare con noi un po’ di tempo per stemperare il difficile clima di questi giorni. Ci sarà tanto spazio per le vostre domane: vi aspettiamo!

