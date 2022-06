FCIN1908 / Inter, si discute del futuro di Casadei e Fabbian: ecco il piano

Giornata ricca di appuntamenti in casa Inter. Come documentato da Fcinter1908, in mattinata c'è stato un lungo incontro con Michelangelo Minieri, uno degli agenti di Cesare Casadei e Giovanni Fabbian, centrocampisti e colonne della Primavera nerazzurra e della Nazionale Under 19. Un colloquio utile a programmare il futuro dei due, ambitissimi sul mercato e ampiamente stimati dalla dirigenza interista: si lavora per il prolungamento del contratto di entrambi, in attesa di capire quale sarà la loro destinazione per la prossima stagione.