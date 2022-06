Casadei, Carboni e non solo: Inter, quante offerte per i gioielli della Primavera

Dopo aver conquistato il titolo di campioni d'Italia Primavera, i gioiellini dell'Inter sono pronti a fare il salto nel calcio dei grandi. Le offerte per questi ragazzi non mancano di certo, toccherà ora alla dirigenza nerazzurra scegliere la soluzione migliore per ognuno di loro. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: "Mezza Serie B si è messa in fila, in attesa di una apertura. I telefoni del d.s. Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin suonano in continuazione da mesi, ma nell'ultima settimana la situazione si è fatta incandescente: «Se lo date in prestito, noi ci siamo». Lo scudetto Primavera ha messo al centro dell'attenzione tanti talenti della squadra di Cristian Chivu: non solo Cesare Casadei, fiore all'occhiello del vivaio e miglior giocatore della fase finale del campionato, in sede all'Inter sono arrivate tante richieste anche per Mattia Zanotti, Alessandro Silvestro, Giovanni Fabbian e Franco Carboni".