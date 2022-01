FCIN1908 – I M WINNER, l’Inter celebra anche in sede la vittoria della Supercoppa

In viale della Liberazione il tabellone luminoso che di solito mostra il logo del club nerazzurro riporta ora la scritta ‘I M WINNER’

Milano si è risvegliata più nerazzurra del solito. La vittoria dell’Inter in Supercoppa contro la Juventus ha portato un’ulteriore ventata di entusiasmo all’interno dell’ambiente nerazzurro. In centro sono così spuntati cartelloni celebrativi con l’eloquente scritta ‘I M WINNER’ accompagnata da una foto dell’ esultanza di ieri sera.

Anche in sede, come testimonia la foto scattata da Fcinter1908.it, il tabellone luminoso - che di solito mostra il logo del club - è visibile l’omaggio alla squadra di Simone Inzaghi. Giusto sottolineare l’importante traguardo di un gruppo che non ha di certo voglia di fermarsi qui.