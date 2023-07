FCIN1908 / Inter, il Verona si fa avanti per Iliev e Zefi: la situazione

La risposta di Iliev

Il percorso di Iliev nel settore giovanile dell'Inter si è chiuso al termine della scorsa stagione: il fantasista bulgaro, dopo aver mostrato lampi di classe in nerazzurro ed essersi guadagnato la convocazione in Nazionale maggiore, è pronto per il salto tra i professionisti. Il suo futuro, tuttavia, non sarà in Italia: il giocatore e il suo entourage hanno già rifiutato la proposta di prestito del Verona, e preferirebbero andare all'estero. Sotto contratto fino al 30 giugno 2025, l'ipotesi più accreditata è quella di un ritorno in Bulgaria, ma gli interessi da altre nazioni (Belgio su tutte) non mancano.