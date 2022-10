FCIN1908 / Inter, assente anche Dzeko dall’allenamento ma non preoccupa: il motivo

Non solo Lukaku, D'Ambrosio e Brozovic. Dall'allenamento della vigilia di Bayern-Inter è assente anche Edin Dzeko. Nessun allarme, però, per il bosniaco.

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908 presente ad Appiano, Dzeko farà precauzionalmente solo una parte dell'allenamento di oggi per una botta presa in un'altra seduta. Per ora è in palestra mentre i compagni sono già sul campo.