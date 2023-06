FCIN1908 / Inter, fissato vertice con la Salernitana: i nomi sul tavolo

In attesa di conoscere gli sviluppi sui fronti più spinosi, l’Inter conta di sistemare alcuni tasselli tra i giovani rientranti dai prestiti e possibili esuberi. In questo senso, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, bisogna fare attenzione al contatto in programma a stretto giro di posta tra i dirigenti del club nerazzurro e la Salernitana.

I granata hanno messo gli occhi su alcuni profili che potrebbero arrivare anche in prestito per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. E sono diversi i calciatori che potrebbero fare al caso di De Sanctis: da Fabbian ad Agoume, passando per Oristanio e Sebastiano Esposito. Ma non solo. L’asse tra i due club è comunque già consolidato dopo Pirola, c’è da aspettarsi quindi altri affari che potrebbero accontentare entrambe le parti.