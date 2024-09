In casa Inter sono ripresi i lavori in vista della prossima trasferta a Udine, in programma sabato pomeriggio. Oggi i nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile per preparare la gara in campionato e soprattutto per analizzare cosa non ha funzionato nel derby. La squadra di Inzaghi ha affrontato il Milan dopo la partita dispendiosissima - sia a livello mentale che fisico - giocata contro il Manchester City in Champions League.

Il lavoro di Inzaghi

Come raccolto da FCINTER1908, in casa Inter c'è consapevolezza e nessun tipo di allarme per la sconfitta contro il Milan. Nessuno mette in croce Simone Inzaghi. Il tecnico, oggi, ha mostrato nella consueta seduta video ciò che non ha funzionato in campo domenica sera. Un normale confronto con la squadra nel quale lo staff tecnico ha evidenziato i punti sui quali la squadra deve lavorare e migliorare. Non si è svolto invece un incontro tra Simone Inzaghi e Beppe Marotta: il Presidente non era presente ad Appiano, oggi. I nerazzurri hanno già voltato pagina e Udine sarà un ottimo test per capire quanto il derby sia un lontano ricordo.