La sconfitta nel derby, seppur molto dolorosa per significato e modalità con cui è arrivata, non ha cambiato l'idea dominante di questa Inter, che vuole provare ad andare in fondo in tutte le competizioni, senza scegliere su quale trofeo puntare. Su questo, come riferisce la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi e la società sono d'accordo:

"Alla Pinetina si userà pure la parola più masticata: turnover. Lo staff tecnico e il gruppo dei dirigenti condividono, infatti, il punto chiave da cui passerà l’intera stagione: l’Inter è stata programmata e resa più profonda del passato per competere sia in patria che fuori, e vuole essere fedele fino in fondo a questa missione. Insomma, non sarà una serata no, seppur dolorosa, a far cambiare le priorità e a obbligare la squadra a imporre una scelta. Non esiste bivio Serie A-Champions davanti ai nerazzurri, anzi Inzaghi vuole infilarsi in entrambe le strade, convinto pure di percorrerle fino in fondo".