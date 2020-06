E’ arrivata oggi la stangata da parte del Giudice Sportivo per Milan Skriniar, espulso ieri nel deludente pareggio dell’Inter contro il Sassuolo. Secondo quanto appurato da FcInter908, appresa la notizia delle tre giornate di squalifica, l’Inter ha deciso che non presenterà ricorso e, anzi, multerà il centrale slovacco. Decisione forte presa dal club nerazzurro, che non ammette cali di concentrazione o gesti gravi come quello del centrale slovacco.