FCIN1908 – Inter, Ranocchia al Meazza: saluto e maglia per lui prima del match

Ieri la visita ad Appiano Gentile, oggi è al Meazza. Andrea Ranocchia si è riaffacciato nel mondo Inter per un saluto ai suoi ex tifosi e compagni. Il momento non è dei migliori, magari il suo sorriso aiuterà ad affrontare al meglio la gara di questa sera. Prima del calcio d'inizio del match col Bologna, l'ex difensore nerazzurro ha ricevuto da Javier Zanetti una maglia celebrativa per la decisione di ritirarsi dal calcio giocato. Applausi e il 'solito' coro per lui che ha ricambiato emozionato.