FCIN1908 / Inter, Salcedo dice no alla B: scenari. E per Agoume ci sono…

Il punto sul futuro dei due giovani destinati a lasciare l’Inter prima del termine della finestra estiva di mercato

Daniele Vitiello

Non soltanto il difensore centrale da regalare ad Inzaghi per chiudere il mercato in entrata. L’Inter, infatti, lavora in questi giorni anche per sistemare le ultime uscite prima della chiusura della finestra estiva di trasferimenti. Due i nomi sui quali ancora si riflette in viale della Liberazione: Lucien Agoume ed Eddie Salcedo.

Il centrocampista francese, sul quale è stato concreto nelle ultime settimane il pressing della Cremonese, potrebbe tornare nuovamente in patria dopo l’esperienza in prestito al Brest. Anche altri club di Serie A hanno manifestato interesse, ma il richiamo della sua comfort zone sembra prevalere. Per la decisione definitiva però, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana.

Salcedo, invece, ha rifiutato diverse proposte da club di Serie B che si sono fatti avanti di recente. Sperava in una chiamata dalla Serie A, che (almeno per il momento) non è arrivata. Probabile che nei prossimi giorni si faccia strada per lui la possibilità di andare a giocare all’estero.