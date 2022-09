FCIN1908/ Inter-Torino, Meazza tiepido con Inzaghi. Dagli spalti anche qualche fischio

Inzaghi ne è consapevole e spera in un regalo dai suoi anche per superare un po' di delusione dell'ambiente nei suoi confronti: come appreso dagli inviati di Fcinter1908.it, l'accoglienza per il tecnico nerazzurro non è stata delle migliori. Poco entusiasmo e anche qualche fischio dagli spalti per lui. Nulla, però, che un risultato positivo contro i granata non possa cancellare.