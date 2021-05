FCIN1908 / Chi pregustava crisi Inter si arrenda: zero casi Lautaro. Chiarimento già avvenuto e…

Le scuse dell'argentino per la reazione troppo forte alla sostituzione sono già arrivate e il "caso" è rientrato. Antonio Conte ha diomostrato ancora una volta...

Non esiste nessun caso Lautaro Martinez . Nulla da fare per chi stava già pregustando il profumo di una piccola crisi in casa Inter . Il giocatore argentino, uscito ieri sbottando e lanciando una bottiglietta d'acqua in panchina, ha capito di aver sbagliato molto con la sua reazione. Reazione che, ricordiamolo, rientra nelle normali dinamiche del gioco e che sottolinea - ancora una volta - il desiderio di tutti i giocatori nerazzurri di fare bene. Anche a scudetto già conquistato.

Lautaro Martinez si è già chiarito con il mister e con la squadra. Come aggiunge la Gazzetta dello Sport l'attaccante argentino "offrirà" una grigliata per consolidare la ritrovata serenità dopo un normale episodio di campo. Tutto rientrato, senza postumi insomma. E senza particolari sanzioni. Conte ha dimostrato anche in questa occasione di non guardare in faccia a nessuno. Il tecnico ha tolto l'attaccante perché lo aveva visto in difficoltà. Il noi viene sempre prima dell'io. E le partite Conte vuole continuare a vincerle. Fino alla fine.