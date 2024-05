Come anticipato da FCINTER1908 , l'Inter ha deciso di non rinnovare il contratto di Paolo Manighetti , capo scout del settore giovanile dell'Inter. Sue le intuizioni che hanno portato all'Inter Valentin e Franco Carboni , Mulattieri , Vanheusden . I giovani interessanti all'Inter non sono una notizia, anche se ad un passo dal salto in prima squadra quasi spesso si traducono in plusvalenze pronte a finanziare il mercato della prima squadra. Sicuramente il non rinnovo di Manighetti con il club di Viale della Liberazione ha spiazzato l'ambiente.

Come raccolto da FCINTER1908, Paolo Manighetti è già stato contattato da diverse società visto che è uno dei migliori scout in circolazione nel panorama italiano. Società italiane, come il Palermo. Ma anche estere, come il Chelsea. Scovare talenti è un mestiere difficile, che non passa mai di moda. Manighetti è stato anche già accostato al settore giovanile dell'Atalanta, dove ritroverebbe un'altra eccellenza ex Inter, Roberto Samaden. Ma i bergamaschi possono contare in quel ruolo su un altro numero 1 dello scouting, Roberto Marta. Figure di questo calibro, nel mercato dello scouting, sono decisamente preziose.