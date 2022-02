FCIN1908/ Milan-Inter, ecco l’arbitro scelto per la gara di Coppa Italia

Ecco l'arbitro scelto dal designatore Gianluca Rocchi per la gara di Coppa Italia di domani tra Inter e Milan. A breve sarà ufficiale

Il momento di Inter e Milan rende ancora più importante e sentito il derby in programma domani sera. La semifinale di andata di Coppa Italia è occasione per avvicinarsi ad un trofeo, ma anche di mettersi alle spalle le difficoltà dell’ultimo periodo e proiettarsi verso un finale di stagione migliore.

La sfida sarà sicuramente ricca di tensione, considerando anche le polemiche arbitrali dell’ultima stracittadina, culminate nelle squalifiche di Inzaghi e Bastoni. Una direzione sicuramente non facile per Maurizio Mariani, che - secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it - è l’arbitro scelto per l’occasione dal designatore Gianluca Rocchi. A breve sarà ufficiale.