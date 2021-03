FCIN1908 / Inter, l’ok dell’ATS accontenta le Nazionali straniere. Oggi ad Appiano…

Alla fine arriva l'ok da parte dell'Ats che libera i giocatori stranieri nerazzurri, convocati dalle rispettive Nazionali. Ci sono delle condizioni, ma verranno rispettate?

Secondo quanto raccolto da FCIN1908 oggi ad Appiano Gentile il gruppo ha ripreso a lavorare: in mattinata è stato eseguito un riattivamento muscolare, nel pomeriggio invece è prevista una seduta di allenamento. Per quanto riguarda invece i giocatori delle Nazionali, l'ATS ha dato l'ok a far partire i calciatori stranieri. La condizione rimane quella di spostarsi con voli privati e di partecipare ai soli allenamenti (senza quindi scendere in campo per le partite), rispettando il protocollo come se fossero in Italia. Inutile aggiungere che difficilmente le Nazionali straniere non faranno pressione sulle agenzie sanitarie locali per forzare questo provvedimento ed ottenere il via libera anche per le gare in programma. In partenza quindi Lukaku, Eriksen, Radu, Hakimi, Brozovic, Perisic e Skriniar. Al momento i giocatori italiani nerazzurri convocati da Mancini sarebbero invece bloccati ad Appiano Gentile. Anche questa è una situazione che potrebbe mutare e che necessita di nuovi aggiornamenti.