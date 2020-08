FCIN1908 / Inter al lavoro, anche Samaden in sede: tra gli argomenti da definire…

L’Inter è al lavoro per programmare la prossima stagione e definire la rosa che affronterà il nuovo campionato, pronto a ripartire a settembre. Tra voci di mercato rumorose e operazioni silenziose spicca anche il tema dei giovani del vivaio nerazzurro, da sempre prioritario nei pensieri del club. Oggi in sede è presente anche Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile, e tra gli argomenti che potrebbero essere affrontati ce n’è uno che riguarda Antonio Conte da vicino. Si tratta dei giovani da aggregare alla prima squadra. Giovani con un potenziale e considerati pronti per assaggiare la serie A. Passo fondamentale quando si parla di crescita e maturazione, tema molto caro all’Inter.

(FCIN1908)