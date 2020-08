Mercato Inter, uno tra Skriniar e Brozovic in vendita. Tre giocatori da piazzare e ora Lautaro…

Conte confermato all’Inter e ora il club nerazzurro sta già lavorando al rinforzamento della squadra. Non ci saranno super colpi, ma bisognerà prima cedere.

“Le linee guida sono quelle emerse nel vertice di martedì, ovvero mercato che si autofinanzierà da qui in avanti: le entrate dovranno essere in equilibrio con le uscite. Ed è da queste che si parte: l’Inter deve piazzare Nainggolan, Perisic e Joao Mario. E poi deve provare a vendere almeno uno tra Skriniar e Brozovic. Nessuno si è affacciato concretamente fin qui. Diverso il discorso che riguarda Lautaro. Perché il club nerazzurro prima o poi si aspetta un nuovo assalto del Barcellona, in questi momento con ben altri problemi da affrontare. Ma il punto è: ora Lautaro è ancora così convinto di partire? Ora che lo sponsor Messi è in uscita e, peraltro, che la vita familiare non spinge più di tanto verso un cambiamento, visto che la compagna Agustina è incinta“, spiega La Gazzetta dello Sport.