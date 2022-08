FCIN1908 – Sanchez, oggi contatto Felicevich-Inter: il punto sulla trattativa

Secondo quanto appreso da FCInter1908.it, oggi ci sono stati nuovi contatti tra l'agente di Alexis Sanchez, Fernando Felicevich, e l'Inter. Della questione se ne sta occupando in prima persona Piero Ausilio, impegnato nel limare la distanza tra le parti sulla buonuscita. Oggi il direttore sportivo nerazzurro ha portato avanti i dialoghi direttamente dal centro sportivo di Appiano Gentile. Si continua a trattare e già nella giornata di domani potrebbe arrivare la fumata bianca, sebbene al momento non risulti fissato il vertice in sede con il calciatore e il suo entourage per la firma sulla risoluzione.