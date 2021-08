FCIN1908 / Satriano, l’Inter riflette ma non vuole più mandarlo in B: le idee

Moltissime richieste per l'uruguaiano: il club prenderà nelle ultime ore la decisione migliore per il suo futuro

Ancora pochi giorni prima del gong. L'Inter, dopo l'arrivo di Correa, rimane vigile sul mercato in attesa di sistemare tutti i tasselli anche in uscita. In viale della Liberazione, come appurato da Fcinter1908.it, si riflette sul futuro del giovane Martin Satriano, che tanto bene ha fatto nel precampionato affrontato agli ordini di Simone Inzaghi. L'intenzione dei dirigenti sarebbe quella di trattenere in prima squadra l'attaccante uruguaiano per permettergli di crescere all'ombra dei big, ma le richieste non mancano di certo ed entro martedì qualcosa potrebbe anche cambiare.