FCIN1908 / Keita Balde, l’Inter non c’è. Sono 2 le squadre che spingono

Keita Balde non tornerà all'Inter. Secondo quanto appurato da Fcinter1908, non esiste alcuna possibilità che il giocatore torni a vestire la maglia nerazzurra in questi ultimi giorni di mercato.

Keita non è sul taccuino dell'Inter, ci sono 2 squadre che stanno spingendo forte per avere l'ex nerazzurro. In Italia Keita è il sogno della Sampdoria, che lo rivorrebbe a tutti i costi. Ma è soprattutto il Valencia in questo momento la pista calda. Contatti ci sono stati nei giorni scorsi. Ma non con l'Inter.