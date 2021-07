FCIN1908 / Stankovic-Volendam, ci siamo: ultimi dettagli, ufficialità in arrivo

Il giovane portiere serbo, classe 2002, lascia l'Inter e approda in Olanda: prestito fino al termine della stagione

La prima esperienza a tutti gli effetti nel calcio professionistico di Filip Stankovic sarà in Olanda: il portiere serbo, classe 2002, approda infatti al Volendam, formazione della seconda divisione olandese che già un anno fa ha accolto un promettente talento proveniente dal vivaio dell'Inter (in quel caso si trattò di Samuele Mulattieri). Secondo quanto appurato da Fcinter1908, l'estremo difensore di scuola nerazzurra ha già lasciato Milano per raggiungere la squadra allenata dall'ex centrocampista interista Wim Jonk: operazione impostata sulla base del prestito secco per una stagione, ufficialità attesa a breve. Per la fumata bianca mancano solamente gli ultimi dettagli da definire.