FCIN1908 / Filip Stankovic, le intenzioni dell’Inter sono chiare: c’è un club che…

L'Inter e i piani per Filip Stankovic: il giovane portiere piace anche all'estero, c'è un club che si sta facendo avanti

Da anni conferma con costanza il proprio talento e anche in questa ultima stagione Filip Stankovic ha mostrato tutta la propria leadership. Il portiere classe 2002, figlio d’arte, è pronto al salto: ne è convinto lui e ne sono certi tutti quelli che in queste stagioni lo hanno visto giocare e crescere. In viale della Liberazione non ci sono dubbi, Stankovic può rappresentare il futuro dell’Inter e per questo motivo l’anno scorso Ausilio ha provveduto a blindarlo con il rinnovo di contratto. Adesso però c’è da pensare al presente e, per quanto bravo sia Stankovic, non è pensabile potergli affidare una responsabilità così grande come quella di difendere la porta nerazzurra. Il titolare della prossima stagione sarà ancora Handanovic, mentre Stankovic andrà a farsi le ossa.