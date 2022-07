FCIN1908 / Inter, definiti gli ultimi dettagli del prestito di Vanheusden all’AZ

Il difensore belga, di rientro dalla stagione con il Genoa, si trasferirà in Olanda: incontro in sede terminato

Il futuro di Zinho Vanheusden sarà in Olanda: il difensore belga dell'Inter, di rientro dal prestito al Genoa, si trasferisce con la stessa formula all'AZ Alkmaar (notizia già anticipata una settimana fa). Come appreso da Fcinter1908, si è da poco concluso l'incontro nella sede nerazzurra tra la dirigenza interista e Renzo Contratto, intermediario della trattativa. Definiti gli ultimi dettagli, per il talentuoso classe '99 cessione in prestito secco.