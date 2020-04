FCIN1908 – Domani alle 12 Toldo in diretta sulla nostra pagina Instagram. Ti aspettiamo!

Restare in casa è tanto duro quanto necessario in questo periodo. Per affrontare la quarantena serve una cospicua dose di buona volontà e qualche passione da coltivare nel tanto tempo a disposizione. Tra tutte, non può mancare il calcio. Nemmeno adesso. E allora proviamo a tenervi compagnia anche noi di Fcinter1908.it con una diretta Instagram domani mattina alle ore 12 insieme a Francesco Toldo, tra i migliori portieri della storia dell’Inter. Con l’ex estremo difensore riavvolgeremo il nastro dei ricordi e torneremo con la mente agli anni più belli della storia recente del club nerazzurro. Ci sarà spazio ovviamente anche per le vostre domande e curiosità, per cui: non mancate!

