Feltri: “Idiozia demolire Meazza per 50 mln. Anche Colosseo è vecchio, mica lo abbattono”

"Una città come Milano - continua Feltri- può avere benissimo due stadi, sia quello storico sia quello nuovo per chi lo vuole costruire"

"Io mi domando: perché demolire un edificio importante come il 'Meazza' che è bellissimo e ancora funzionante? Qualcuno dice che lo stadio di San Siro è vecchio, sì, ma questo non vuol dire niente. Anche il Colosseo lo è, però nessuno pensa di abbatterlo".

Lo dice il consigliere meneghino di Fratelli d'Italia, Vittorio Feltri, parlando del futuro dello stadio di Milano in Consiglio comunale. "Una città come Milano- continua Feltri- può avere benissimo due stadi, sia quello storico sia quello nuovo per chi lo vuole costruire". Anche perché "abbattere il Meazza richiede 50 milioni di euro- conclude- e spenderli per demolire un edificio così imponente e importante mi sembra un'idiozia".