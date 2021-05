FCIN1908 / Festa Inter in campo, alcuni giocatori erano assenti: ecco perché

I giocatori nerazzurri si sono lasciati andare a festeggiamenti improvvisati sul campo di San Siro dopo la nettissima vittoria contro la Sampdoria. E qualcuno di loro...

Il bellissimo gesto di Claudio Ranieri e della Sampdoria prima della partita con l' Inter ha dato avvio ad una serata, ancora una volta, straordinaria per i nerazzurri. Prima il tributo dei tifosi, disposti in ampie schiere fuori da San Siro, poi la passerella tra gli avversari che hanno omaggiato la squadra di Conte con applausi per lo scudetto già matematicamente conquistato. Infine i 5 gol che hanno dimostrato che i nerazzurri non prenderanno le ultime partite come una passeggiata. Vincere è un'ossessione, ha spiegato Conte. Un concetto che ha trasmesso forte e chiaro a tutti i suoi uomini.

Al fischio finale, sul campo di San Siro, si è scatenata la festa dei nerazzurri. Una festa spontanea, (tra i protagonisti impossibile non notare un Nicolò Barella a torso nudo) che pian piano ha preso forma. Nulla di programmato, in campo solo la gioia incontenibile dei giocatori che hanno contribuito a scrivere una pagina straordinaria della storia dell'Inter. Ai tifosi non sono sfuggiti alcuni assenti, come Romelu Lukaku e Alexis Sanchez per esempio. La festa, così come si è sviluppata, non era programmata e alcuni giocatori erano semplicemente già rientrati negli spogliatoi.