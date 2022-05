Scudetto, ultimo turno domenica alle 15. Inter o Milan, sarà comunque festa a San Siro

L'ultimo turno potrebbe andare in scena di domenica alle ore 15 in modo che sia Inter che Milan potrebbero festeggiare al Meazza

Inter e Milan sono in lotta per il titolo, le due squadre milanesi si contenderanno lo scudetto fino all'ultima giornata. Non si sa ancora quando però le squadre di Inzaghi e Pioli scenderanno in campo per 'ultima gara di campionato, l'ipotesi più concreta è domenica 22 maggio alle 15.

"I problemi sono relativi al giorno consacrato alla festa. E cioè: la Lega aveva intenzione di anticipare Sassuolo-Milan e Inter-Samp, ovvero le partite dell’ultima di campionato, a sabato 21 maggio (ore 15). In modo da poter permettere i festeggiamenti ufficiali – a prescindere dai vincitori – il giorno dopo a San Siro. Lo scoglio, insormontabile, è stato il concertone organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a Milano proprio nella giornata di sabato. "Conflitto" evidente, così come evidenti sarebbero i problemi di ordine pubblico con una delle due tifoserie in centro a festeggiare e piazza Duomo, abituale palcoscenico per celebrare i trionfi sportivi, inaccessibile", spiega Gazzetta.it.

"E allora dal Ministero dell’Interno è partita una comunicazione diretta alla Lega in cui si chiedeva di valutare la possibilità di calendarizzare gli impegni delle milanesi per la giornata di domenica 22. Risposta? Affermativa, con orario - non ancora ufficiale - di inizio partite alle 15. Una soluzione pensata per poter permettere i festeggiamenti a San Siro. In questo caso nel giorno stesso di partita. Ovviamente nessun problema se lo scudetto fosse nerazzurro, dal momento che giocherà in casa l’Inter. Ben diversa la logistica se a vincere il titolo fosse il Milan, impegnato a Reggio Emilia. In pratica l’idea sarebbe di far affluire i tifosi rossoneri una volta che il Meazza nerazzurro si è svuotato. Non il massimo, anche in questo caso, se restiamo nell’ambito dell’ordine pubblico. Ma comunque qualcosa di tecnicamente fattibile, facendo ovviamente le corse per cambiare volto allo stadio, trasformandolo da nerazzurro in rossonero in tutte le infrastrutture ibride".