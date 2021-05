Festa scudetto Inter, si inizia alle 9 del mattino: ecco il programma completo

Domenica i nerazzurri alzeranno al cielo lo scudetto numero 19: consentita anche la presenza di 4500 tifosi

C'è grande attesa in casa Inter per la giornata di domenica. I nerazzurri, al termine della gara con l'Udinese, alzeranno al cielo il loro diciannovesimo scudetto. La Prefettura di Milano ha individuato un'area di 19.000 mq, nella quale sarà consentita la presenza di 4500 tifosi. I festeggiamenti inizieranno ben prima del calcio d'inizio e termineranno dopo il triplice fischio, con la squadra che avrà la possibilità di affacciarsi per un saluto e per mostrare il trofeo. Questo il programma completo della festa, pubblicato dalla Curva Nord: