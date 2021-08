Festa (Sole 24 Ore): “Inter, Suning pronta a vendere. La cifra scende. E Bc Partners…”

L'Inter è in vendita? Secondo Carlo Festa, de Il Sole 24 Ore, assolutamente sì. E i tempi potrebbero non essere lunghi

Un tifoso ha chiesto a Festa quale potrebbe essere un prezzo di vendita dell'inter. Un miliardo? "Suning deve scendere. A 600 milioni, max 700. Per me sta facendo plusvalenze in bilancio anche per sistemare i conti in vista drlla vendita. Un potenziale acquirente non si può trovare sia lo stato patrimoniale sia il conto economico in affanno"