Festa: “Inter, ecco il prezzo che fissa Suning ora per vendere. Pif? E’ noto che…”

Suning sta sempre cercando di vendere l'Inter? Ne è convinto Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore. C'è il prezzo fissato

Ma è possibile che a rilevare Suning sia il fondo arabo Pif, già interessato all'Inter lo scorso anno? Festa risponde così: "Che Pif voglia investire nel calcio europeo è noto. Che sia in trattativa avanzata con Suning per Inter, non ho al momento news o riscontri. Mi stupirei: di certo se arriva un'offerta congrua Suning se ne esce".