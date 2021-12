Festa: “Curiose smentite sulla vendita dell’Inter. Zhang in California perché…”

Ulteriori aggiornamenti sulla situazione societaria dell'Inter direttamente dal profilo Twitter del giornalista Carlo Festa

Sul suo profilo Twitter, Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha aggiunto due dettagli all’articolo odierno sul futuro dell’Inter. Ecco le sue parole: “Vedere riportate oggi le smentite dell'Inter sulla vendita è curioso. È l'azionista che decide sulla vendita non il controllato. E a ben guardare in questo caso l'azionista risponde a decisioni prese più in alto. Osservazione. Ma a nessuno è venuto in mente che Zhang e' in California non per parlare con compratori e nemmeno per vacanza o questioni personali. Ma perché in California ha sede Oaktree, cioè il fondo speculativo che ha prestato 275 mln all'Inter con interessi a doppia cifra”, si legge.