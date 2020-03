Figc: “Serie A in chiaro darebbe distensione sociale. La Lega ha detto no per 2 motivi”

“La Lega ha detto no perchè ci sono due vincoli. Uno di tipo normativo e uno di rispetto per alcuni vincoli contrattuali che sono già stati assunti. La Lega insieme ai licenziatari ha tutti gli elementi per poter valutare in maniera approfondita.

Certo, l’idea del ministro Spadafora, in un momento così importante e delicato per il nostro Paese, avrebbe dato un momento di maggiore distensione sociale, sicuramente ne abbiamo bisogno”.

Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, intervenuto a “Porta a Porta” su Raiuno. Gravina ha parlato proposito della proposta del ministro Spadafora di trasmettere le gare di serie A in chiaro. Una proposta che ha ricevuto il sostegno della Figc e il no della Lega di serie A.