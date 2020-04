FIGC, idee chiare sulla ripartenza. Giocare al centro-Sud? La posizione di Inter e Milan

Walter Ricciardi è membro del consiglio esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E’ anche consulente speciale del Ministero della Salute e componente della commissione medica della Federcalcio. Ieri ha cercato di fare chiarezza sulla ripresa del campionato di Serie A e del calcio in generale . Ha spiegato che non ha senso vietare le attività nelle Regioni nelle quali hanno pochi casi e che verrà suggerito al governo di prendere provvedimenti a seconda delle diverse zone. Però ha anche aggiunto che maggio è ancora un mese a rischio.

C’è anche Ricciardi tra i medici del comitato tecnico scientifico riunito dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. E proprio loro hanno suggerito una eventuale riapertura in sicurezza, con test medici a tappeto, sanificazione e ritiri obbligatori per le squadre in foresteria o hotel per isolare staff e calciatori. Il numero uno della Federazione presenterà oggi a Speranza e Spadafora, rispettivamente Ministro della Salute e Ministro dello Sport, il piano per la ripartenza. «Ma non tutti possono permettersi i test o gli alloggi. Non c’è dubbio che il gioco di squadra come il calcio che prevede il contatto fisico tra atleti è un evento che va considerato piuttosto pericoloso», ha sottolineato lo stesso Ricciardi.