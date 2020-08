Calcio, i figli di 2 grandissimi ex interisti iniziano la loro carriera tra Usa e Spagna

Figli d’arte che provano a fare carriera, magari per emulare padri entrati nella storia del calcio. I Los Angeles Galaxy (Mls) hanno ingaggiato il portiere Jonathan Klinsmann, figlio dell’ex attaccante dell’Inter e della Germania Jurgen Klinsmann. Nazionale statunitense under 23, e’ reduce dall’esperienza in Svizzera con il San Gallo.

Etienne Eto’o, figlio di quel Samuel che ha contribuito non poco al ‘Triplete’ dell’Inter, ha invece compiuto 18 anni questa settimana, celebrando il traguardo con la firma del contratto con il Real Oviedo, in cui giochera’ per le prossime stagioni. L’attaccante, dirottato al momento con le giovanili, ha optato per l’offerta dell’Oviedo tra le tante proposte ricevute dopo la sua brillante stagione all’Atletic Balears.