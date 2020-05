Figo: “Il Triplete? Mi è dispiaciuto, ma avevo deciso di ritirarmi. Mourinho? Ero curioso…”

In una diretta Instagram, Luis Figo racconta il suo rammarico per non aver preso parte alla stagione 2009/10. Il portoghese aveva infatti deciso di appendere gli scarpini al chiodo un anno prima. “L’anno in cui l’Inter ha vinto il Triplete, sono rimasto un po’ dispiaciuto ovviamente, ma va bene. Avevo già pensato di ritirarmi ma poi è arrivato Mourinho e avevo la curiosità di potermi allenarmi con lui perché l’ho avuto come secondo, ero curioso di sapere come fosse da primo allenatore e finire così la mia carriera”, racconta l’ex giocatore. Sui suoi anni all’Inter ricorda: “Abbiamo trascorso anni meravigliosi perché vincevamo e avevamo un ambiente meraviglioso“.

